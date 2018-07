Advogado quer delação premiada para suspeito no Rio A defesa de Fábio Raposo, preso na manhã deste domingo (9) como suspeito de participação no lançamento de rojão que feriu gravemente um cinegrafista da Bandeirantes, no Rio de Janeiro, está tentando convencer seu cliente a aceitar a delação premiada. É o que informa o portal de notícias da Agência Brasil.