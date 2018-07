Aeroportos registram 13,9% dos voos em atraso no País Os aeroportos brasileiros funcionam hoje sem problemas. Até as 18 horas, a estatal Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrava 13,9% (184) voos atrasados e 3,9% (52) cancelados, de um total de 1.324 embarques. Entre as 17 horas e as 18 horas, 14 (1,1%) voos estavam fora do horário previsto. Os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e Cumbica, em Guarulhos (SP), apresentavam, respectivamente, 1,4% (2) e 11,6% (20) decolagens em atraso e 9,7% (14) e 4,7% embarques suspensos até as 18 horas. No Rio de Janeiro, a situação no Galeão era mais complicada. O aeroporto acumulava 22,6% (26) voos em atraso, mas nenhum cancelamento foi registrado. No Santos Dumont (RJ), 13,5% (cinco) embarques estavam fora do horário programado e 16,2% (seis) tinham sido suspensos. No aeroporto de Brasília, a Infraero registrava 16,3% (16) decolagens atrasadas e um (1%) cancelamento. No Sul, o cenário é tranquilo. Em Curitiba (PR), a estatal informou a ocorrência de sete (11,5%) de decolagens fora do horário programado e um (1,6%) cancelamento. Em Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), os voos atrasados representavam 19,4% (sete) e 5,3% (três) do total, respectivamente, às 18 horas. Um (1,8%) cancelamento foi registrado no terminal gaúcho. No Nordeste, o aeroporto de Salvador (BA) operava com 11,8% (nove) atrasos e 2,6% (dois) voos suspensos. Em Recife (PE), a Infraero apurou 26,3% (15) embarques em atraso e 1,8% (um) cancelado. Na região Norte, o aeroporto de Manaus (AM) registrava 34,3% (12) das decolagens fora do horário programado e um (2,9%) voo suspenso no fim da tarde. Entre as companhias aéreas, a Infraero registrou atraso em 67 (16,1%) voos da Gol, em 67 (12,1%) embarques da TAM e em nove (12,2%) da Varig.