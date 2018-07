Aeroportos têm 17,4% de voos atrasados até as 11h Os aeroportos brasileiros registram 17,4% de voos com atrasos superior a meia hora entre a meia noite e 11h da manhã de hoje. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 679 voos programados até as 11h, 60 foram cancelados.