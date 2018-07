Afinal, quem polui menos: o álcool ou a gasolina? A decisão de adotar o "IPI verde" para carros com motor a álcool e flex ressuscita uma discussão provocada por uma informação divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente em 16 de setembro, de que o álcool combustível pode poluir tanto quanto a gasolina. E que os motores com menor potência chegam a poluir mais do que os de maior capacidade. No ranking sobre poluição e emissão de gases, as melhores notas foram dadas a carros que usavam gasolina no momento dos testes. O estudo foi duramente criticado pela União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica), sob a alegação de que utilizou uma metodologia que não levava em conta a emissão de gases causadores do efeito estufa e outros poluentes importantes, o que permitiria uma avaliação mais precisa.