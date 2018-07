Agenda Nacional: FGV apresenta a 2ª prévia do IGP-M A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de junho. Confira outros destaques do dia: Mantega/Petrobras - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa de reunião do Conselho de Administração da Petrobras, na sede da empresa. Receita/Enaf - O secretário-adjunto da Receita Federal Paulo Ricardo de Souza Cardoso fala, às 11h, na sede do órgão, sobre o 3º Programa da Estratégia Nacional de Atuação da Fiscalização (Enaf). Segurança/Palestra - O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos (U.S. Secretary of Homeland Security), Michael Chertoff, faz palestra com o tema ?A importância da segurança nacional na manutenção da infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de negócios?, na Câmara Americana de Comércio do Rio (Amcham-Rio), no Rio. Professores/Assembléia - Em greve desde segunda-feira, os professores da rede estadual realizam assembléia no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) para avaliar o movimento. CGU/Greve - Analistas e técnicos de Finanças e Controle, da Controladoria Geral da União (CGU), que estão em greve em todo o País, fazem manifestação, a partir das 10 horas, em frente ao Ministério da Fazenda, em Brasília. Agricultura/Seminário - O Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Icone) e seus congêneres na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, que participam do Projeto "Apoio aos Processos de Abertura e Integração ao Comércio Internacional" realizam nesta quinta-feira seminário sobre os desafios do comércio agrícola para o Mercosul.