Ainda é crítica condição de menino transplantado no Rio O menino Patrick Hora Alves, de 10 anos, que teve um coração transplantado ontem, no Rio, está sedado e, segundo boletim médico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Cardiologia (INC), ainda em período crítico e precisa de suporte cardiorrespiratório e renal. Patrick foi a primeira criança do Brasil a conviver com um coração artificial. O corpo da mulher cujo coração foi doado ao garoto será enterrado hoje, às 16h30, no Cemitério Municipal de Barra Mansa (RJ).