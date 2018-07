Alencar deixa UTI e é transferido para quarto, diz hospital

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, a recuperação de Alencar é considerada "bastante satisfatória" pelos médicos. Ainda não há previsão de alta.

Alencar, de 77 anos, estava internado na UTI do hospital desde sexta-feira, após ter sido submetido a uma colostomia, procedimento em que parte do intestino é conectada a uma bolsa no exterior do corpo. Esta foi a 15a cirurgia do vice-presidente, que luta contra um câncer desde 1997.

No dia 25 de janeiro, Alencar passou por uma operação de 17 horas para a retirada de tumores no abdome.

Em maio, exames localizaram novos tumores no mesmo local. O vice-presidente decidiu, então, submeter-se a um tratamento experimental nos Estados Unidos para combater a doença.

(Por Hugo Bachega)