Aliado de Merkel alerta partido sobre sua política em relação à Rússia Um antigo aliado da chanceler alemã, Angela Merkel, alertou o ministro das Relações Exteriores e seus colegas do Partido Social-Democrata (SPD) em relação à busca de uma aproximação amigável com a Rússia na questão da crise com a Ucrânia, segundo a revista Spiegel.