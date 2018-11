Americana recupera brincos de US$ 20 mil de caminhão de lixo

Uma americana teve que vasculhar quilos de lixo para conseguir recuperar um par de brincos de diamante estimado em US$ 20 mil que foi jogado fora sem querer na semana passada.A aventura de Haya Sharon e seus brincos, que ela ganhou de presente do marido no aniversário de 11 anos de casamento, começou na terça-feira à noite, quando ela colocou as jóias em um pote com uma solução limpadora em sua loja em Staten Island, um distrito da cidade de Nova York.Um funcionário da loja pensou que o pote estava vazio e o jogou no lixo. Outro funcionário pegou o lixo e o colocou na rua, onde ele foi coletado por um caminhão.Tão logo percebeu o que havia ocorrido, na manhã seguinte, Sharon contatou o Departamento de Saneamento de Staten Island e pediu a ajuda de seu marido e de funcionários da loja para vasculhar o carregamento do caminhão de lixo, que foi despejado em um centro de compactação.Depois de muito procurarem entre as moscas, com a ajuda de funcionários do departamento, na quinta-feira os diamantes de três quilates foram finalmente encontrados."É um milagre encontrar um par de brincos de US$ 20 mil no lixo", disse Sharon ao jornal Staten Island Advance. "Existe uma linha fina entre a felicidade e a tristeza."Keith Mellis, do Departamento de Saneamento, disse que finais felizes em casos como esse são comuns nas poucas vezes em que as pessoas reagem rapidamente e avisam o departamento.O lixo do caminhão iria ser compactado, colocado em um contêiner e enviado para o Estado da Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.