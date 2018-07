Americano é condenado por morte de esposa em mergulho

O americano David Gabriel Watson foi condenado a quatro anos de prisão pela morte de sua mulher, Christina Watson, durante um mergulho na lua-de-mel do casal na barreira de corais, na Austrália.

Christina, de 26 anos, afogou-se quando mergulhava com o marido, um experiente mergulhador, 11 dias após seu casamento. O caso ganhou destaque ao redor do mundo quando as atenções de voltaram para uma possível intenção de Watson de assassinar a própria mulher.

Durante o processo, o americano negou as acusações de assassinato, mas se declarou culpado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Falta de ajuda

A promotoria afirmou que Watson não cumpriu suas obrigações como parceiro de mergulho da mulher. Segundo o promotor Brendan Campbell, ele não deu oxigênio de emergência para Christina quando ela precisou, embaixo d'água.

O promotor afirmou que Watson permitiu que Christina afundasse até o chão do oceano sem qualquer tentativa séria de resgatá-la e também falhou em não inflar seu colete ou remover os pesos de seu cinto de mergulho para permitir que ela flutuasse até a superfície.

"Ele virtualmente extinguiu qualquer chance de sua sobrevivência", disse Campbell durante o julgamento, em Brisbane.

Um instrutor de mergulho encontrou Christina Watson deitada no fundo do oceano, depois que seu marido, conhecido como Gabe, havia chegado à superfície.

Em meados do ano passado, um investigador concluiu que era provável que Watson tivesse matado sua mulher, segurando-a embaixo d'água e cortando seu suprimento de oxigênio.

Watson, que se casou de novo, voltou à Austrália voluntariamente no mês passado para enfrentar as acusações.

O pai de Christina, Tommy Thomas, sua irmã Alanda e sua amiga Amanda Phillips viajaram do Alabama, Estado natal da vítima, para comparecer ao julgamento.

A promotoria pedia pena de cinco anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional depois de 18 meses.