'Amor' leva Oscar de melhor filme em língua estrangeira

"Amor" trata da dignidade da velhice e do direito de escolher a própria morte quando a saúde e a sanidade se esgotam.

Numa história de aparente simplicidade, acompanha-se o cotidiano de um velho casal, Georges (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Emmanuele Riva), levando adiante sua rotina num apartamento em Paris.

O público é cativado pela normalidade de duas pessoas comuns, entretidas com as pequenas tarefas, das compras, da manutenção da casa, da atenção e da paciência com as manias há muito conhecidas um do outro. A doença de Anne quebra este equilíbrio a dois.

Também disputavam o Oscar nesta categoria os filmes "Expedição Kon Tiki" (Noruega), "Não" (Chile), "O Amante da Rainha" (Dinamarca) e "A Feiticeira da Guerra" (Canadá).

O filme brasileiro "O Palhaço" ficou fora da disputa pelo Oscar de melhor filme estrangeiro. Dirigido pelo também ator Selton Mello, o filme havia sido escolhido para representar o Brasil na disputa, mas não avançou na pré-seleção da Academia, em dezembro, para ser indicado à estatueta.