Anac e Gol definem nesta sexta soluções para atrasos dos vôos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) convocou a direção da empresa aérea Gol/Varig para uma reunião às 15 horas desta sexta-feira, 16, no Rio de Janeiro. Os temas da reunião são os atrasos que os vôos da companhia vêm registrando nos últimos dias e o acerto de medidas destinadas a resolver o problema. Veja também: Aeroportos do País têm 14,4% de vôos com atraso, diz Infraero Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero A reunião será comandada pela diretora-presidente da Anac, Solange Paiva. No dia 22 (segunda-feira), a Anac notificou a Golpara que aumentasse as posições de chick-in nos aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro), de Brasília (DF) e de Cumbica (São Paulo). Os vôos da Gol/Varig eram os que tinham maior número de atrasos na manhã desta sexta. Até às 10 horas, dos 88 atrasos em todo o País, 39 eram da Gol (21,4% dos vôos programados da empresa) e 9 da Varig. As duas empresas atuam em parceria. A TAM tinha 232 vôos previstos até o horário e registrava 21 vôos com mais de 30 minutos de atraso, segundo a Infraero.