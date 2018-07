Aneel debate prazos para transferir iluminação pública

Segundo a Aneel, pediram a audiência pública prefeitos de municípios nos Estados de Roraima, Amapá, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que alegaram dificuldades em assumir os ativos. A proposta da Aneel é ampliar para 31 de dezembro de 2014 o prazo de transferência para as cidades com menos de 50 mil habitantes. Para municípios com população igual ou superior a 50 mil, permanece a data de 31 de janeiro de 2014, conforme prevê a Resolução Normativa nº 479/2012.

Com a transferência dos serviços de iluminação pública - que englobam projeto, implantação, expansão, instalações, manutenção e consumo de energia -, a agência busca atender à Constituição de 1988. A Constituição, explica a Aneel, define a iluminação pública como responsabilidade do município e, para isso, permite a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). As distribuidoras deverão entregar os ativos em bom estado e, para isso, será exigida a assinatura de um termo de responsabilidade.