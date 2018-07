Aneel investiga mais empresas por apagão de novembro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está apenas começando a investigação de todas as empresas e agentes envolvidos no blecaute que atingiu 18 Estados do País no dia 10 de novembro do ano passado. Segundo o diretor da Aneel, Edvaldo Santana, além de Furnas, que foi multada em R$ 53,7 milhões, os fiscais da agência estão investigando a atuação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e de outras sete empresas de transmissão envolvidas.