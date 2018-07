ANS busca opinião de usuários sobre planos de saúde

Em um questionário, que leva cerca de cinco minutos para ser concluído, os beneficiários avaliam a rede, preço do plano, e dão uma nota geral para o serviço. "O que está sendo investigado é a satisfação dos beneficiários com os serviços prestados por cada operadora de plano de saúde, de forma padronizada, proporcionando subsídios para a comparação entre as operadores", explica a Coordenadora da Qualidade e do Conhecimento da ANS, Andréa Lozer.

"Esses dados vão ajudar os usuários a fazer boas escolhas", completa. O resultado da pesquisa será divulgado no segundo trimestre de 2013.

A ANS selecionou 450 operadoras com mais de 20 mil beneficiários, que representam 90% do setor. Dessas, 256 aderiram à pesquisa. São as próprias operadoras que entram em contato com o usuário. Essas respostas serão auditadas pela ANS por amostragem.