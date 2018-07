Antaq autoriza LLX Minas-Rio Logística a iniciar operação de terminal no Porto do Açu A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) autorizou a LLX Minas-Rio Logística a iniciar a operação do terminal portuário de uso privado localizado na Barra do Açu, Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), segundo termo de liberação publicado na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira.