A fabricante chinesa de chips que está no centro da guerra tecnológica entre os EUA e a China

Em uma ampla fábrica no leste de Xangai, onde as planícies pantanosas há muito tempo foram convertidas em parques industriais, a fabricante de chips mais avançada da China tem trabalhado arduamente para testar os limites da autoridade dos Estados Unidos.

A possibilidade de a China avançar e superar os Estados Unidos tecnologicamente depende agora da SMIC, uma empresa parcialmente apoiada pelo Estado que é a única fabricante de chips avançados no país e que se tornou de fato a campeã nacional de semicondutores. A SMIC produz milhões de chips por mês para outras empresas que os projetam, como a Huawei, a empresa de tecnologia chinesa sob sanções dos EUA, bem como empresas americanas como a Qualcomm.

Vista aérea das fábricas da Semiconductor Manufacturing International Corporation em Xangai, em 4 de maio de 2023. Os esforços da SMIC, apoiada por Pequim, para romper as barreiras da inovação a colocaram em uma batalha tecnológica geopolítica Foto: Qilai Shen/NYT

Até o momento, a SMIC não conseguiu produzir chips tão avançados quanto os de rivais como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, em Taiwan, ou outras empresas na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. No entanto, ela está avançando rapidamente com um novo chip de Inteligência Artificial (IA) para a Huawei, chamado Ascend 910C, que deverá ser lançado este ano.

O chip da Huawei não é tão rápido ou sofisticado quanto os cobiçados processadores da Nvidia, a gigante americana dos chips, cuja venda na China foi proibida pela Casa Branca. A SMIC provavelmente também pode fabricar apenas uma pequena fração do que as empresas chinesas querem comprar, disseram os especialistas.

Mas o chip ainda seria um benefício para as ambições de I.A. da China. Os componentes da Nvidia são o ingrediente secreto dos clusters de computação de I.A. que podem treinar chatbots, liberar novos medicamentos e ajudar a projetar mísseis hipersônicos. Se a Huawei, com a ajuda da SMIC, conseguir fabricar mais chips de I.A. nos próximos anos, isso poderá atenuar o impacto das restrições tecnológicas americanas - e talvez um dia reduzir a liderança da Nvidia.

A SMIC não respondeu aos pedidos de comentários. A Huawei e o Departamento de Comércio dos EUA, que supervisiona os controles de tecnologia, não quiseram comentar.

Em uma entrevista em junho, Gina Raimondo, a secretária de comércio, disse que os Estados Unidos lideravam o mundo em I.A. e que as restrições tecnológicas estavam ajudando a manter essa liderança. “Protegemos, em grande parte, nossa tecnologia mais sofisticada de chegar à China”, disse ela.

Liu Pengyu, porta-voz da Embaixada da China nos Estados Unidos, disse que a China se opõe à “politização e ao armamento de questões comerciais, científicas e tecnológicas”. Ele acrescentou: “As sanções e a repressão não impedirão o desenvolvimento da China e das empresas chinesas”.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Pequim investiu mais de US$ 150 bilhões (R$ 822 bilhões) no setor de chips, incluindo um fundo de investimento de US$ 47 bilhões (R$ 257 bilhõess) anunciado em maio, ajudando a impulsionar uma impressionante expansão da fábrica. Somente a SMIC opera mais de uma dúzia de instalações de fabricação de chips, chamadas fabs, em toda a China, e está planejando ou construindo pelo menos mais 10, de acordo com Paul Triolo, um especialista em tecnologia da Albright Stonebridge que acompanha o setor. A SMIC, que tem quase 19 mil funcionários, gastou US$ 4,5 bilhões (R$ 24 bilhões) em despesas de capital no primeiro semestre deste ano, mais do que obteve em receita, de acordo com seus registros financeiros. Entre os fabricantes de chips contratados, ela fica atrás apenas da TSMC, em Taiwan, e da Samsung, na Coreia do Sul, em termos de vendas. Ela enviou quase quatro milhões de wafers no primeiro semestre do ano, cada um dos quais pode ser dividido em centenas ou milhares de chips. Os controles de exportação dos EUA “forçaram a China e as empresas chinesas a melhorar em todos os aspectos”, disse Triolo. Embora essas empresas enfrentem grandes obstáculos, “elas já fizeram um progresso significativo para chegar onde estão agora, e não se pode realmente subestimar a capacidade delas de buscar obstinadamente a superação dos outros obstáculos”.

Um campeão nacional de chips

A SMIC foi fundada no leste de Xangai em 2000 por Richard Chang, um americano taiwanês que trabalhou durante décadas na Texas Instruments, fabricante de chips dos EUA, e ficou conhecido como o pai dos semicondutores chineses. A SMIC foi imediatamente vista como a resposta da China à TSMC, que é a maior fabricante de chips de última geração do mundo.

Para atrair engenheiros estrangeiros, a SMIC criou um conjunto habitacional com uma escola internacional e abriu igrejas perto de suas fábricas. A empresa contratou membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento da TSMC, incluindo Liang Mong-song, o atual codiretor executivo da SMIC.

A SMIC construiu novas fábricas em um ritmo alucinante, tornando-se a terceira maior fundição de chips do mundo - o termo para uma empresa que fabrica chips em nome de outras empresas - quatro anos após sua fundação. Ela oferecia preços baixos a empresas como Qualcomm, Broadcom e Texas Instruments. Em 2004, foi listada nas bolsas de valores de Nova York e Hong Kong. Os laços da SMIC com o governo chinês se estreitaram com o tempo. Seus maiores acionistas - China Information and Communication Technology Group, Datang Holdings e China Integrated Circuit Industry Investment Fund - são todos estatais. Em 2015, cerca de metade dos assentos da diretoria da SMIC era controlada por pessoas com laços estreitos com o Estado. O apoio do governo não garantiu o sucesso. Após uma série de construções excessivas, a SMIC foi forçada a vender várias instalações. Em 2019, ela foi retirada da Bolsa de Valores de Nova York, sendo listada em Xangai no ano seguinte. Até então, o setor de chips da China havia atraído a atenção dos EUA como uma questão de segurança nacional. Em 2019, o governo Trump persuadiu a Holanda a bloquear uma venda da empresa holandesa ASML para a SMIC de sua máquina de fabricação de chips mais avançada, devido a preocupações de que ela ajudaria a China militarmente. Em 2020, a Casa Branca impôs restrições comerciais à SMIC após a publicação de um relatório detalhando suas ligações com um grande conglomerado de defesa chinês e universidades afiliadas aos militares. A SMIC negou conexões com os militares. Posteriormente, o governo Biden reforçou as restrições.

No entanto, as regras permitiram que fossem contornadas. As empresas continuaram a vender equipamentos menos avançados para as novas fábricas da SMIC, obtendo licenças especiais e encaminhando as vendas por meio de subsidiárias e funcionários de fora dos EUA.

Devido a essas brechas, alguns disseram que não era nenhum mistério o fato de a SMIC ter progredido.

“A cerca ficou mais alta, mas decidimos deixar abertos os portões da frente, lateral e dos fundos”, disse Jimmy Goodrich, consultor sênior de análise de tecnologia da Rand Corporation.

Atualmente, os clientes americanos respondem por cerca de um sexto da receita da SMIC. A fábrica prateada e quadrada da empresa no leste de Xangai, onde ela fabrica chips avançados para a Huawei, fica em um complexo conectado a outras fábricas que vendem chips que vão para produtos vendidos nos Estados Unidos e compram máquinas de empresas americanas.

De acordo com dados da alfândega chinesa, as importações de equipamentos de fabricação de chips da China nos primeiros sete meses deste ano aumentaram 53% em relação ao mesmo período de 2023.

As autoridades que buscam limites mais rígidos para a SMIC enfrentaram resistência daqueles que dizem que isso poderia prejudicar os Estados Unidos economicamente, já que a SMIC também trabalha com empresas americanas.

Quando o Congresso tentou, em 2022, aprovar uma lei que impedia o Pentágono de comprar produtos que contivessem chips da SMIC, montadoras, empresas de armamentos e outras reclamaram, dizendo que os componentes estavam presentes em suas cadeias de suprimentos, disseram pessoas familiarizadas com as discussões.

A lei, que acabou sendo aprovada, foi alterada para dar aos fornecedores de defesa mais cinco anos para cortar seus laços com os fabricantes de chips chineses que tinham conexões militares.

“As empresas americanas diriam, com precisão, que se vocês tentassem colocar a SMIC fora do mercado amanhã, haveria danos colaterais para as empresas americanas”, disse Chris Miller, autor de ‘Chip War’, uma história do setor.

A necessidade gera inovação

Em agosto de 2023, quando Raimondo visitou a China em uma viagem diplomática, a Huawei lançou um telefone com um chip SMIC que excedia os limites tecnológicos anteriormente estabelecidos pelas restrições dos EUA. O momento foi visto como um tapa na cara dos Estados Unidos.

Analistas e executivos de chips dos EUA concluíram que a SMIC havia reaproveitado equipamentos menos avançados para fabricar um chip mais avançado.

Tanto a TSMC quanto a Intel, a gigante americana dos chips, tentaram o mesmo método no passado. Mas essa estratégia pode resultar em muitos chips defeituosos, e a Intel descobriu que não era comercialmente viável, segundo especialistas em semicondutores.

Em resposta, as autoridades americanas estão elaborando regras ainda mais rígidas que teriam como alvo algumas fábricas da SMIC. Elas também pressionaram as autoridades holandesas e japonesas a parar de fornecer as fábricas mais avançadas da SMIC. Este mês, a Holanda emitiu novas regras que alinharam seus controles de exportação com as regulamentações dos EUA.

O acesso limitado a equipamentos avançados, sem dúvida, impediu a SMIC de avançar, e alguns especialistas argumentam que, à medida que concorrentes como a TSMC e a Intel inovam, e à medida que os Estados Unidos e seus aliados aumentam seus controles tecnológicos, a China ficará ainda mais para trás. As restrições já parecem ter desacelerado o lançamento de alguns dos novos produtos da Huawei.

Galen Zeng, gerente sênior de pesquisa da IDC, uma empresa de inteligência de mercado, estimou que a SMIC provavelmente ficaria de três a cinco anos atrás de outros gigantes internacionais de chips, mesmo que a China desenvolvesse logo substitutos para equipamentos críticos de fabricação de chips.

Ainda assim, Dylan Patel, analista-chefe da SemiAnalysis, uma empresa de pesquisa, estimou que a SMIC poderia fabricar 1,2 milhão de chips de I.A. para a Huawei no próximo ano, o dobro deste ano - muito menos do que a China precisa ou do que os projetistas de chips americanos fabricam, mas indicando uma trajetória ascendente.

Em um mercado de eletrônicos em Shenzhen, em abril, John Wu, um vendedor da Huawei, disse que os chips de I.A. da Huawei tinham disponibilidade limitada. Mas ele expressou confiança de que as empresas chinesas continuariam a se desenvolver e que a concorrência acabaria prejudicando os Estados Unidos.

Ele descreveu as restrições dos EUA usando uma expressão chinesa - como “levantar uma pedra apenas para deixá-la cair sobre seus próprios pés”, disse ele.

