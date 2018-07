Anvisa interdita lotes de gel antisséptico A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar dos lotes 000564 (validade: 03/2016) e 000585 (validade: 04/2016) do cosmético Gel Antisséptico Premisse, fabricado por empresa Proline Indústria e Comércio Ltda. A decisão está presente em resolução publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A Anvisa explica que esses lotes do produto apresentaram resultados insatisfatórios nos ensaios de rotulagem primária e teor de álcool etílico.