Ao menos 5 estão em estado grave após desabamento Ao menos cinco feridos permanecem internados em estado grave em hospitais da capital paulista, após serem atingidos pelo desabamento do teto da Igreja Renascer na noite de ontem, no Cambuci, zona sul. O Hospital São Paulo informou que quatro pacientes estão em estado grave, um foi transferido e oito tiveram alta. Dois permanecem internados e passam bem. Já no Hospital do Servidor Público Municipal (Vergueiro), dos 20 feridos, nove tiveram alta, 11 estão em observação e uma garota de 17 anos está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após passar por cirurgia na cabeça, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Dos 24 feridos atendidos no Hospital Cruz Azul, dois permanecem internados. Um deles está em observação e o outro passou por cirurgia ortopédica hoje e também passa bem. O restante já teve alta médica. Das 29 vítimas do desabamento socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas foram para o Hospital Sabóia com escoriações e já tiveram alta. No Hospital do Tatuapé, dos quatro feridos atendidos no local, três já receberam alta e um permanece em observação. Os internados nos hospitais Ipiranga (13 pessoas), São Camilo, (um ferido) e Santa Cruz (uma pessoa) passam bem, segundo a assessoria dos hospitais e da Secretaria de Saúde do Estado. A estrutura da sede mundial da Renascer desabou no momento em que fiéis saíam de um culto e outros chegavam para nova celebração, por volta das 19 horas. Os bombeiros continuam com os trabalhos de remoção dos escombros à procura de possíveis vítimas.