Aplicativo para iPhone de Mitt Romney erra o nome 'América'

WASHINGTON - O pré-candidato republicano Mitt Romney costuma dizer que deseja ser presidente para melhorar os Estados Unidos da América. Mas a campanha dele poderia melhorar também o seu corretor ortográfico.

Um aplicativo para iPhone lançado na noite de terça-feira traz slogans que a campanha dele usará contra o presidente democrata Barack Obama, adversário do republicano na eleição de 6 de novembro.

"Uma Amercia Melhor" (sic), diz um desses slogans, com um erro de digitação que virou piada instantânea nas redes sociais.

"Erros acontecem", disse Andrea Saul, porta-voz da campanha, ao canal MSNBC. Uma versão corrigida do aplicativo foi lançada na quarta-feira pela Apple.

Romney, que tem praticamente assegurada a indicação do partido republicano à Presidência, esteve na terça-feira arrecadando doações em Las Vegas, na companhia de Donald Trump, magnata dos setores imobiliário e de mídia.

Trump passou a maior parte do dia pondo em dúvida a elegibilidade de Obama para a Presidência, ao insinuar que ele não seria um norte-americano nato - embora o presidente tenha apresentado no ano passado cópias autenticadas da sua certidão atestando o nascimento no Havaí.

