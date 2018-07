Após acidente, Air France muda número do voo Rio-Paris A Air France comunicou hoje que, a partir de domingo, o voo AF 447, entre os aeroportos Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro; e Charles de Gaulle, em Paris, receberá a numeração AF 445. A mudança foi feita após o desaparecimento do Airbus da companhia no Oceano Atlântico, que operava justamente na linha com a sigla AF 447. Ainda de acordo com a empresa, o voo AF 444, que faz a rota Paris-Rio de Janeiro, manterá a numeração.