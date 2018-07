Após atraso na abertura,shopping JK supera expectativa--Iguatemi

"(O shopping) foi melhor do que imaginávamos no primeiro mês de operação. Tem tido enorme sucesso, o que fez a gente aumentar a expectativa do NOI (lucro operacional, antes do pagamento de impostos e juros)", afirmou Jereissati.

A expectativa para o NOI do JK Iguatemi nos primeiros 12 meses foi elevada em 10 por cento, passando de 60 milhões para 66 milhões de reais.

O shopping que fica no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Nações Unidas foi inaugurado em junho deste ano, mais de dois meses após o previsto, devido a não conclusão de obras exigidas para desafogar o trânsito na região.

Para o shopping abrir as portas, a Prefeitura de São Paulo havia exigido a construção de um viaduto, de faixa adicional num trecho da marginal do rio Pinheiros, o prolongamento da ciclovia à beira do rio e uma passarela interligando a ciclovia ao Parque do Povo, que fica próximo do empreendimento.

Até a inauguração, estavam pendentes a passarela e o viaduto.

(Por Roberta Vilas Boas)