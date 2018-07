Após pane na Gol, atrasos atingem 22,4% dos vôos A Infraero registrava atrasos em 22,4% dos vôos programados no País. Até às 15 horas de hoje, das 929 operações previstas, 208 registraram atrasos superiores a meia hora. Segundo a estatal, a maioria é conseqüência da pane que afetou a empresa aérea Gol nesta manhã. Os passageiros da companhia são os mais prejudicados, já que 133 dos 290 vôos da Gol atrasaram, o que representa 45,9% dos vôos. De acordo com o boletim mais recente da Infraero, no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, dos 70 vôos previstos, 24 atrasaram (34,3%) e três foram suspensos (4,3%). No Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, na Grande São Paulo, 48 dos 174 vôos programados tiveram atrasos superiores a meia hora (33,6%) e cinco foram cancelados (3,5%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou oito atrasos de um total de 87 vôos previstos (9,2%). Os cancelamentos no terminal atingiram 12 operações (13,8%). Já no Rio de Janeiro, os passageiros de 25% das operações do Aeroporto do Galeão aguardaram mais de meia hora para embarcar ou desembarcar. Ali, dos 80 vôos programados, 20 atrasaram. Nenhuma operação foi suspensa.