Após tempestade de areia, robô desce a cratera marciana

Dois meses depois de sobreviver a uma tempestade de areia marciana, o robô Opportunity da Nasa prepara-se para iniciar a perigosa descida pela encosta da cratera Victoria, aberta pelo impacto de um meteoro milhares de anos atrás. Engenheiros enviaram a ordem remota para o início da descida e receberam confirmação do robô. Será preciso esperar várias horas até que se saiba como a ma´quina se saiu no passeio. A primeira tarefa do Opportunity será "molhar o pé" na cratera, um movimento que envolve rolar todas as seis rodas além da beira da cratera e voltar rapidamente, a fim de avaliar a firmeza do solo. Ao longo dos próximos dias, os engenheiros conferirão os instrumentos do robô e darão ordens para que desça lentamente a encosta, rumo a uma faixa de rochas cerca de 12 metros abaixo da borda. A descida à cratera estava suspensa desde julho, quando uma severa tempestade de areia atingiu o hemisfério Sul de Marte, onde Opportunity e seu "irmão gêmeo", Spirit, estudam lados opostos de Marte. A areia encobriu o Sol, fonte de energia dos robôs. No auge da tormenta, os robôs entraram em modo de stand-by para poupar eletricidade.