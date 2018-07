Dirigido e estrelado por Ben Affleck, "Argo" recria a trama de um falso filme para salvar reféns no Irã em 1980. Com base em fatos reais, o longa mostra como foi engenhoso o resgate de seis diplomatas norte-americanos refugiados na embaixada canadense no turbulento Irã, em 1980.

Também disputavam o Oscar de melhor edição os filmes "As Aventuras de Pi", "Lincoln", "O Lado Bom da Vida" e "A Hora Mais Escura".