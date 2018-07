Artista grávida vai transformar parto em 'obra de arte'

Uma artista americana vai transformar o nascimento de seu primeiro filho em uma performance, parindo o bebê em frente ao público em uma galeria de arte de Nova York, este mês.

Marni Kotak transformou um espaço da Microscope Gallery, no Brooklyn, em uma sala de parto, com banheira de relaxamento, uma cama que pertencia à sua avó e uma cadeira de balanço.

O projeto The birth of Baby X ("O Nascimento do Bebê X") foi montado em torno da data prevista para o nascimento do bebê.

A artista pode ser vista desde o início de outubro se preparando física e mentalmente para dar à luz no local e, segundo os organizadores, os visitantes devem estar preparados para se tornarem testemunhas de um parto a qualquer momento.

Parteira

Kotak, que vai contar com a ajuda de uma parteira e uma acompanhante na hora de dar à luz, afirma ainda que vai transformar o ato de criar o bebê em um segundo projeto de performance arte: "Raising Baby X" ("Criando o Bebê X"), no qual o público vai poder acompanhar a vida da criança até que ela se torne independente.

"Eu me interesso principalmente com a questão de como alguém pode ter e conduzir uma experiência real. Acredito que nossas performances mais fascinantes ocorrem quando não estamos conscientes de que estamos atuando", disse a artista em seu website.

"É apenas nesses momentos que somos capazes de transcender as questões de exibição que passaram a dominar a performance arte e grande parte da cultura contemporânea."

Em trabalhos anteriores, Marni Kotak já havia transformado sua vida cotidiana em arte, reencenando seu próprio nascimento (2011), a ida ao funeral de seu avô (2009) e a perda de sua virgindade dentro de um carro (2010).