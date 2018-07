Assalto de sete horas termina sem vítimas em Rio Branco Um assalto a uma lotérica em Rio Branco, no Acre, com mais de sete horas de duração terminou sem vítimas. Ao longo desta quinta-feira, 10, 18 reféns do estabelecimento no centro de Rio Branco foram liberados e os assaltantes resolveram se entregar.