Ativos de petróleo da Vale já têm compradores

Segundo ele, a maior produtora de minério de ferro do mundo ainda não contratou bancos para realizar a venda, mas tem sido assediada constantemente com prospostas para intermediar o negócio.

A Vale tem afirmado que está em fase final de definição sobre esses ativos, em linha com sua nova estratégia de focar em projetos principais.

"Nós entramos em óleo e gás para ter menos custos, já que precisamos de energia... mas isso está em reavaliação", disse Martins a um pequeno grupo de jornalistas nesta sexta-feira.

O executivo afirmou que a Vale não tem como otimizar a exploração de seus blocos de petróleo porque não é operadora e que cabe a suas sócias, como a Petrobras, desenvolvê-los.

"Eles é que são operadores, eles é que tocam esses projetos", disse durante almoço de confraternização com jornalistas para marcar um ano de Murilo Ferreira à frente da mineradora.

Ferreira completa um ano à frente da companhia no próximo dia 23 e as mudanças na gestão da companhia já são sentidas pelo mercado.

Os investimentos necessários para desenvolver as reservas de petróleo e gás no Brasil em parceria com outras empresas ficaram maiores que esperado, disse a empresa em entrevista recente à Reuters.

A companhia possui participações em 19 blocos em quatro bacias petrolíferas do Brasil, com sócios como Shell e Petrobras -desde 2008, foram perfurados 14 poços no Brasil, que resultaram em cinco descobertas, nas bacias de Santos e Espírito Santo, segundo informação do site da Vale.

( Reportagem de Sabrina Lorenzi)