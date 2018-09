Atrasos em vôos na Argentina atingem 900 brasileiros

Os cinco vôos da Gol que não puderam decolar hoje em Buenos Aires, devido ao mau tempo, foram reprogramados para às 17 horas (horário de Brasília), segundo fonte do Aeroporto Internacional de Ezeiza. Cerca de 900 passageiros da companhia Gol, que aproveitaram o feriado de primeiro de maio para viajar à capital portenha, tinham previsto regresso às 5 horas da manhã. Veja também: Cinzas de vulcão chileno paralisam atividades na Argentina O repórter da Eldorado João Vito Cinquepalmi relata atrasos no aeroporto de Buenos Aires A fonte do aeroporto informou que os cinco contratados pela companhia para atender à alta demanda de turistas não puderam pousar por causa de uma forte neblina. "Como a companhia tem que cumprir horários com outros vôos e os charters não puderam pousar para embarcar os passageiros, esses vôos da manhã tiveram que ser reprogramados para às cinco da tarde", detalhou a fonte. A companhia ainda não confirmou oficialmente o novo horário de embarque dos passageiros.