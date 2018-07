Atriz Cleo Pires recebe alta e deixa clínica no Rio

A atriz Cleo Pires, de 26 anos, recebeu alta e deixou a Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, no começo da tarde de hoje. De acordo com a assessoria de imprensa da clínica, a atriz foi internada no sábado com infecção pulmonar. Devido à infecção, Cleo, que integra o elenco de Caminho das Índias, não compareceu à festa de apresentação da nova novela das 21 horas, da TV Globo. Filha de Glória Pires e Fábio Junior, ela iniciou sua carreira na minissérie "Memorial de Maria Moura" (1994), quando interpretou a protagonista. Cleo integra o elenco da nova novela das 21 horas da TV Globo, "Caminho das Índias", que vai substituir "A Favorita".