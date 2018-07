Auditores fiscais da Receita participarão de protestos Os auditores fiscais da Receita Federal participarão das manifestações programadas para esta quinta-feira, 11, em São Paulo e em Brasília. No entanto, não devem cruzar os braços nos portos e aeroportos do País, embora não descartem manifestações pontuais. Segundo o Sindifisco Nacional, duas caravanas de auditores fiscais estarão nas passeatas programadas para sair às 12 horas do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e às 15 horas do Museu da República, em Brasília.