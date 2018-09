Ausência no Enade pode ser justificada até amanhã Acaba amanhã o prazo para que alunos que faltaram ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) encaminhem a justificativa de ausência. Os documentos serão analisados por uma comissão especial e a relação de nomes dos universitários desobrigados de prestar o Enade de 2008 será divulgada no "Diário Oficial" da União (DOU) até 28 de março. O modelo de pedido de dispensa está na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), na internet. O estudante deve expedi-lo junto com a declaração original de aluno regular, dada pela faculdade, e reprodução autenticada do documento que comprove o obstáculo para participação na prova. Os requerimentos de dispensa devem ser enviados somente pelos Correios. As solicitações não serão recebidas por fax ou e-mail. Será observado o dia da postagem da documentação. Só serão submetidos a análise os requerimentos que tenham todos os documentos e cumpram as condições necessárias fixadas pela Portaria 1.366, publicada no DOU no dia 13. O endereço para remessa dos pedidos de dispensa é Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inpe), Comissão Especial de Análise e Julgamento de Dispensa - Enade 2008, Caixa Postal 8.549, Agência AC Setor Hoteleiro Sul, Quadra 2, Bloco B - Asa Sul, CEP: 70312-970 - Brasília - DF.