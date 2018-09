Australiano se salva enfiando dedo em olho de tubarão

Um australiano conseguiu se salvar do ataque de um tubarão ao cravar seu dedo em um dos olhos do animal. De acordo com o jornal australiano Herald Sun, Jason Cull, um professor de 37 anos, estava nadando na manhã de sábado na praia de Middleton, no oeste da Austrália, quando foi cercado por um tubarão branco de quatro metros de comprimento. "No início eu achei que fosse um golfinho, mas o animal era muito maior. Depois só lembro ter sido puxado para debaixo d'água", contou o nadador. "Então eu comecei a tentar sair da boca dele e procurei sua guelra. Foi quando dei de cara com seu olho e cravei meu dedo. Aí ele me soltou", contou Cull do hospital onde está internado após sofrer uma cirurgia para tratar ferimentos nas pernas. Assim que conseguiu se libertar, o australiano começou a nadar na direção de outros dois nadadores que estavam por perto, mas que não perceberam sua presença. Quando já estava mais próximo da areia, o australiano foi resgatado por uma mulher de 50 anos, que o ouviu gritar por socorro. "Eu nem pensei no que estava fazendo. Entrei na água e comecei a empurrá-lo para a areia", disse Joanne Lucas. Ao chegar à praia, quase desmaiado, o australiano recebeu os primeiros socorros e foi levado de helicóptero para um hospital. "Ainda bem que ela me ajudou, acho que não teria conseguido voltar sozinho", disse ele. Os outros dois nadadores não foram atacados e conseguiram nadar de volta à praia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.