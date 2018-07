Avenida está bloqueada após carga de nitrogênio vazar A Avenida Alexandre Mackenzie, na região de Jaguaré, zona oeste de São Paulo, está bloqueada nos dois sentidos por causa do tombamento de um caminhão transportando nitrogênio na Praça Tancredo Coutinho, na esquina desta via com a Avenida Presidente Altino, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A carga, considerada perigosa, vazou na pista.