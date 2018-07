Avião de pequeno porte cai em Jundiaí-SP Um avião de pequeno porte caiu em Jundiaí (SP) na tarde desta sexta-feira. Segundo informações extra-oficiais, piloto e co-piloto morreram. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) não havia confirmado o número de vítimas até o fim da tarde, mas informou por meio de nota oficial que o avião Beech Aircraft, modelo C 90, particular, decolou do aeroporto de Jundiaí por volta das 14h30 e caiu nas proximidades do aeroporto logo após a decolagem. A aeronave estava abrigada no hangar Alpha.