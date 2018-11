A neta comprou um pedaço de bolo de Natal, numa padaria, e avó suspeita de que ela teria recheado o doce com chumbinho. As duas têm divergências e brigam pela posse da casa onde moram. O bolo será encaminhado para a perícia, em São Paulo, sem previsão de quando sairá o laudo. A neta ficará em liberdade durante as investigações policiais.