Baile de Obama tem aperto e comida ruim, mas foi memorável Eles saíram pedindo votos de porta em porta e foram cruciais para a reeleição de Barack Obama, mas na segunda-feira, quando vestiram seus trajes de gala para celebrar o início do segundo mandato dele, os apoiadores do presidente norte-americano precisaram se contentar com amendoins, salgadinhos de pacote e outras porcarias.