Bala perdida atinge mulher dentro de aeroporto no CE Uma passageira foi atingida por uma bala perdida na madrugada de hoje no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE). A carioca Ivânia de Oliveira, de 38 anos, seguia para o terminal de embarque quando foi atingida na coxa esquerda. Ela iria viajar para o Rio de Janeiro, visitar parentes. Ivânia foi levada por familiares para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde foi medicada e liberada ainda pela manhã. A bala atravessou a perna da carioca. Nem a polícia cearense nem a segurança do terminal sabem ainda de onde partiu o tiro. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) acredita que o disparo possa ter partido de fora do aeroporto. Mas Denis de Oliveira, filho da vítima, discorda. "Foi com muita força. Ele (tiro) atravessou a perna da minha mãe. De fora não teria como a bala ter vindo com tanta força. Nós estávamos próximos à escada rolante, que fica muito distante da pista", disse. Imagens do circuito interno de TV estão sendo analisadas. De acordo com a assessora de imprensa da Infraero, a empresa verificou com a segurança armada se havia sido feito algum disparo. "Os cartuchos estavam completos e também as balas reservas", informou a assessora.