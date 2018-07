Balança comercial abre julho com superávit de US$618 mi A balança comercial brasileira iniciou julho com superávit de 618 milhões de dólares, resultado de exportações de 2,03 bilhões de dólares e importações de 1,412 bilhão de dólares, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira.