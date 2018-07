Balança reverte déficit anual com superávit na 2a semana do mês A balança comercial brasileira fechou a segunda semana de fevereiro com superávit, revertendo o déficit que acumulava neste início de ano, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os dias 9 e 15 de fevereiro, a balança comercial registrou um superávit de 225 milhões dólares. As exportações somaram 2,361 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 2,136 bilhões de dólares. Com o resultado positivo, o saldo acumulado até agora em 2009 passou para um superávit de 172 milhões de dólares, o que representa uma queda de 91,3 por cento na comparação das médias por dia útil contra o mesmo período do ano passado. Analistas consultados pelo Banco Central projetam um superávit comercial de 14 bilhões de dólares para 2009. (Reportagem de Renato Andrade)