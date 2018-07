Balas perdidas atingem três pessoas em Copacabana Três pessoas foram atingidas por balas perdidas durante o réveillon na Praia da Copacabana, na zona sul da capital fluminense. A Polícia Militar (PM) informou que as ocorrências foram registradas entre 0h e 1 hora de hoje. Segundo a Rádio CBN, Rafael Pereira Leite, de 19 anos, foi ferido no ombro e Priscila Oliveira da Silva, de 26 anos, no pé. Não há informações sobre a identidade da terceira vítima. Os três foram atendidos no Hospital Miguel Couto e, de acordo com a PM, liberados ainda na madrugada. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas acompanharam a virada do ano na praia.