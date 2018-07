Bancada do Rio tenta acordo para adiar sessão que analisará veto sobre royalties Numa última tentativa para adiar a sessão do Congresso desta quarta-feira, que analisará o veto da presidente Dilma Rousseff sobre os royalties do petróleo, a bancada do Rio de Janeiro e o vice-governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, se reunirão com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, para oferecer um improvável acordo para evitar a derrubada do veto.