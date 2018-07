Bebê assassinado em São Bernardo (SP) é enterrado

O menino estava em um carro - na Estrada Galvão Bueno, no Bairro Batistini - com a mãe, Thamyres Santos Silva Santos Manga, de 22 anos, e com o padrasto Jurandy Luis da Silva Filho, de 20 anos, quando outro carro, com três homens, que tentava ultrapassá-los, disparou três tiros. Um deles atingiu o menino no pescoço. Ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Demarchi, onde já chegou sem vida.

Os mesmos homens haviam disparado poucos minutos antes contra outro menor, um jovem de 17 anos. Ele estava na porta de casa com a mãe, o irmão e a namorada quando o carro parou, um dos homens desceu, jogou o menor contra a parede e atirou. O homem ainda tentou atirar novamente, mas a arma falhou. O tiro pegou de raspão na cabeça do jovem. Ele também foi levado a UPA Demarchi, mas passa bem.

Segundo o delegado titular do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Kazuyoshi Kewamoto, o menor de 17 anos já tinha cometido atos infracionais e há indícios de que o ataque seria para acertar dívidas. A família, porém, nega que ele tenha antecedentes criminais. A polícia informou que duas câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais podem ter gravado toda a ação e suas imagens serão usadas para tentar identificar os bandidos.