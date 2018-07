Bebê de 7 meses é esquecido em creche em SP Funcionários de uma creche particular esqueceram um bebê de sete meses no berçário ontem, no bairro Morada do Sol, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O pai da criança se atrasou cerca de 15 minutos para buscar o filho e, ao chegar no local, encontrou a creche fechada. Ele tentou falar com o responsável pela creche, mas ninguém atendeu o telefone.