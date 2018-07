Bebê de 7 meses recebe beijo de Francisco Aos 7 meses, Miguel viveu nesta segunda-feira um momento de estrelato. No meio da multidão que acompanhava o cortejo do papa Francisco pelo centro do Rio, Miguel foi escolhido e recebeu um beijo dele. Minutos depois, no mesmo lugar (a esquina das Avenidas Almirante Barroso e Rio Branco), o bebê era cercado por curiosos e fiéis que se revezavam em fotografar e carregar a criança.