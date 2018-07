Bebê que nasceu com parte do coração fora do corpo deixa hospital

Um bebê que nasceu com parte do coração batendo fora do corpo deixou o hospital. Audrina nasceu com um terço do coração fora do corpo - uma rara condição cardíaca e muitas vezes fatal, conhecida como ectopia cordis.

Os médicos do Hospital Infantil do Texas, em Houston, operaram por 6 horas a recém-nascida, criando uma cavidade para encaixar seu pequeno coração e depois cobri-lo com a pele de outras partes de seu corpo.

A bebê usará um colete ao redor do peito para proteger seu coração.

