Berlusconi é hospitalizado por problema no olho, diz fonte

O bilionário da mídia, de 76 anos, cancelou sua participação no último comício antes da eleição de fevereiro da Itália e numa subsequente entrevista na televisão por causa do problema no olho.

Os advogados de Berlusconi disseram que o problema representa um impedimento legal para o comparecimento de Berlusconi ao tribunal, o que pode adiar um julgamento marcado para este mês no qual ele enfrenta a acusação de ter pago por sexo com uma prostituta menor de idade

A audiência estava marcada para esta sexta-feira, e o veredicto sairia em 18 de março.

Na quinta-feira, Berlusconi foi condenado a 1 ano de prisão em um outro julgamento, sobre a publicação pelo jornal de sua família de conteúdos gravados secretamente de um telefonema confidencial. Ele pode recorrer em liberdade.

(Reportagem de Manuela D'Alessandro)