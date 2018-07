Biografia autorizada trará desenhos inéditos de Michael Jackson

Uma biografia autorizada de Michael Jackson que deve ser lançada até o final do ano trará desenhos feitos pelo próprio músico desde a adolescência e nunca vistos antes.

Um dos desenhos, feitos por Jackson aos 13 anos, quando era aluno da Walton Elementary School, na Califórnia, durante a Guerra do Vietnã, pede o fim do conflito.

A pose do soldado que aparece em primeiro plano no desenho, com os braços esticados e um dos dedos indicadores apontando para o lado, é comparada a uma de suas poses mais conhecidas em suas coreografias como músico.

Outro dos desenhos, feito em 1988 durante a turnê de seu disco Bad, mostra o rosto de um menino com chapéu de marinheiro e é assinado "Boyhood MJ 88 Italy" (Infância, MJ 88 Itália).

A publicação do livro de 400 páginas, em edição de luxo pesando 12 quilos, já havia sido acertada mesmo antes da morte de Michael Jackson, no dia de 25 de junho, aos 50 anos.

Segundo a editora Kraken Opus, o livro The Official Michael Jackson Opus, com lançamento previsto para o dia 7 de dezembro, "é a única nova publicação aprovada e endossada pelo próprio Michael Jackson e pelo seu espólio".

Milhares de documentos, entre desenhos, fotos, cartas e letras de músicas escritas por Jackson foram selecionadas para o livro.

Segundo a editora, há também entre esses documentos letras e anotações sobre músicas que nunca haviam sido tornadas públicas.

Mesmo antes do lançamento, o livro já está sendo vendido pela editora pela internet, ao preço de US$ 165 (cerca de R$ 310) cada um.