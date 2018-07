BNDES diz que avaliará participação em aumento de capital da MPX

A empresa de energia do grupo do bilionário Eike Bastista anunciou nesta quinta-feira oferta pública primária de 1,2 bilhão de reais para aumento de capital. A BNDESPar possui 10,34 por cento do capital da empresa de energia.

O empresário Eike Batista, fundador do grupo EBX, acertou a venda de mais 24,5 por cento de sua empresa de energia elétrica para a alemã E.ON, numa operação de cerca de 1,5 bilhão de reais e que prevê ainda uma oferta pública primária.

"O BNDES entende que a operação é positiva para a MPX, uma vez que a oferta pública permitirá captar novos recursos que contribuirão para melhora da estrutura de capital da companhia e consecução do plano de investimentos, reforçando sua estratégia de crescimento no setor elétrico brasileiro", afirmou o banco de fomento, em nota à imprensa.

A MPX vai destinar os recursos da capitalização de pelo menos 1,2 bilhão de reais, a ser realizada após o aumento da participação da alemã E.ON na empresa, aos seus projetos de crescimento e não ao pagamento de dívidas, afirmou nesta quinta-feira o presidente da companhia, Eduardo Karrer.