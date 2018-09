Bolsa de Mumbai opera 'normalmente'

As bolsas na Índia estão operando em um ritmo relativamente calmo depois de permanecerem fechadas na quinta-feira por causa dos ataques em Mumbai, o coração financeiro do país. O índice Sensex abriu nesta sexta-feira em baixa de 1% mas, mas se recuperou aoS poucos, registrando queda de apenas 0,2% no fim da manhã. Segundo Arun Kejriwal, analista da consultoria KRIS, os "mercados estavam operando normalmente". Analistas dizem que a reação positiva nos mercados se deve ao fato de Mumbai já ter enfrentado - e superado - ataques extremistas semelhantes no passado. Outros, entretanto, alertam para a elevação do custo a curto a prazo do fator de risco nos negócios locais e temem ums onda de retirada de investimentos estrangeiros. Investidores estrangeiros já chegaram a retirar cerca de US$ 13,5 bilhões da Índia desde o início da crise financeira global. Os ataques tiveram pouco impacto sobre os outros principias mercados asiáticos. A bolsa de Tóquio fechou em alta de 1,7%, a de Hong Kong em 1,97% e a de Sydney em 4,10%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.